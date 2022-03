Pochettino e a derrota do Paris SG frente ao Monaco: «É inaceitável, uma vergonha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mauricio Pochettino deixou muitas críticas ao Paris SG depois da derrota pesada deste domingo no terreno do Monaco (0-3) para a Ligue 1. O treinador dos parisienses visou a "atitude inadmissível" da equipa, principalmente na primeira parte."É inadmissível começar um jogo daquela maneira. Depois, foi uma vergonha desportiva. Agora é seguir em frente, superar a frustração da Liga dos Campeões e pensar em dar o nosso melhor e ter espírito coletivo", começou por dizer após o apito final.E prosseguiu, considerando os momentos iniciais "inaceitáveis". "A primeira parte foi inaceitável. Não tivemos espírito de luta. A forma como jogámos não foi aceitável, não pode acontecer. Não podemos ter este tipo de atitude. É inaceitável começar daquela maneira. O respeito ao clube e aos nosso adeptos é fundamental. Não vou à procura de desculpas, o importante é encontrar soluções".O argentino deu ainda a entender que, muitas vezes, a equipa se baseia mais nas individualidades. "Os comportamentos precisam de ser mais coletivos. Não foi isso que aconteceu. É preciso pensar coletivamente", rematou.Apesar da derrota, o Paris SG continua na liderança da Ligue 1, 13 pontos à frente do Rennes, segundo colocado.