Pochettino e a primeira derrota do PSG na Ligue 1: «Foi muito duro para a equipa»

O PSG perdeu este domingo em casa do Rennes por 2-0 e conheceu pela primeira vez o sabor da derrota na Ligue 1. Apesar dos parisienses terem alinhado com Neymar, Mbappé e Messi, que inclusivamente rematou uma bola à barra, o trio não conseguiu evitar a vitória adversária, numa exibição muito desinspirada por parte dos líderes do campeonato.





«Azedou»: imprensa internacional reage à primeira derrota do PSG na Ligue 1



«Azedou»: imprensa internacional reage à primeira derrota do PSG na Ligue 1

No final da partida o treinador do PSG, Mauricio Pochettino, não escondeu a insatisfação com o resultado final. "Estamos tristes. Jogámos 25-30 minutos a um nível muito alto. Mas faltaram golos. Depois concedemos um golo na última ação da primeira parte e outro na primeira ação da segunda parte. Foi muito duro para a equipa"."Criámos oportunidades mas não fomos felizes. Temos de nos manter positivos e continuar a trabalhar. Temos duas semanas para recarregar. Estamos a sair de um período fisicamente difícil e temos de recuperar de tudo isto. Depois deste resultado negativo, devemos fazer uma autocrítica e não podemos ficar satisfeitos, mas também há coisas positivas a manter. Vamos tentar encontrar a forma certa de jogar, o equilíbrio", acrescentou o técnico argentino.Já Marquinhos admitiu que houve diferentes fases do jogo em que o PSG podia ter sentenciado a partida, porém a falta de eficácia não o permitiu."Houve várias fases diferentes no jogo. No início, eles entraram com muita energia, queriam mostrar que estavam presentes em casa. Tentámos agarrar-nos ao máximo nos primeiros ataques. Ficamos melhores depois. Tivemos muitas oportunidades, não as materializámos em golos. Depois, sofremos 2 golos em momentos-chave. Tens que estar muito mais focado para não sofrer este tipo de golos. Depois de estares a perder, tens que abrir mais, tentar mais, mas não tivemos eficácia. A história da partida podia ter sido diferente se tivéssemos sido efetivos atrás e à frente. Faltou-nos isso", concluiu o central.