Pochettino esteve na estreia de Messi pelo Barcelona... agora vai treiná-lo no Paris SG

O Mundo do futebol tem coisas incríveis... Veja-se a ligação entre Mauricio Pochettino e Leo Messi, que em breve serão treinador e jogador no Paris SG. É que o atual técnico dos franceses, de 49 anos, esteve em campo na estreia de La Pulga pelo Barcelona, num dérbi com o Espanyol disputado a 16 outubro de 2004.





Num encontro resolvido por um golo de Deco, aos 10 minutos, Messi, na altura com 17 anos, foi lançado em campo por Frank Rijkaard aos 83', entrando curiosamente para o lugar do luso brasileiro. Quanto a Pochettino, foi titular e atuou os 90 minutos no centro da defesa dos pericos.17 anos depois, com alguns outros encontros pelo meio como rivais, tanto como jogadores como depois com Pochettino como técnico, os dois argentinos voltam a estar no mesmo espaço, agora lado a lado: um com a bola nos pés, o outro com a missão de ditar a tática para levar o Paris SG aos desejados títulos.