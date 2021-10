Pochettino explica substituição de Messi ao intervalo

Causou surpresa a decisão de Mauricio Pochettino em tirar Leo Messi de campo ao intervalo diante do Lille, especialmente porque nessa altura o marcador era desfavorável ao Paris SG, mas sabe-se agora que a decisão deveu-se a problemas físicos do craque argentino e que a troca foi apenas por "precaução".





Após a partida, que o PSG ganhou por 2-1 , Pochettino explicou que o seu compatriota sentiu um desconforto na véspera, do qual acabou por ter uma recaída. "Não pôde continuar" em campo por causa dessa situação, mas nas palavras do técnico "estará disponível para o próximo jogo", na terça-feira, diante do RB Leipzig, para a Champions.