Pochettino explica substituição de Messi e revela conversa com o craque

Causou surpresa a decisão de Mauricio Pochettino em substituir Leo Messi diante do Lyon, especialmente quando o marcador estava em 1-1, e a própria reação do craque argentino também disse muito do ambiente gerado por tal decisão. Após a partida, Pochettino explicou a sua opção e revelou ainda a conversa que teve com o compatriota naqueles instantes que pareceram bastante... tensos





"As decisões que tomo durante o jogo são a pensar no melhor para a equip e para os jogadores. Às vezes gostam, outras vezes não", começou por comentar o técnico, passando depois à reação de Messi propriamente dita: "Perguntei-lhe como estava e ele disse-me que estava bem".Olhando para o jogo em si, Pochettino assumiu ter sido importante vencer e manter o registo perfeito no campeonato. "É muito importante para nós ganhar os seis primeiros jogos da Ligue 1. Depois de um jogo complicado com o Brugge era importante. O Lyon é uma grande equipa, joga muito bom futebol e havia que mostrar carácter neste jogo. Estamos numa fase de experimentar coisas. Devemos trabalhar nos treinos, mas é complicado, pois jogamos a cada três dias e a prioridade é a recuperação dos jogadores. Não é uma desculpa, pois temos de melhorar".