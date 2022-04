Pochettino quer continuidade de Mbappé no PSG: «Levava-o de férias ou para casa...»

É já a chamada pergunta de um milhão: Mbappé fica ou sai do PSG? A pergunta é quase uma constante nas conferência de imprensa da formação francesa e Mauricio Pochettino voltou, esta sexta-feira, a assumir que gostaria de continuar a contar com o jogador cujo contrato com o clube termina em junho."Este tipo de situações acontece em todos os clubes. Enquanto treinador, tens de adaptar-te a estas situações. Sendo egoísta, gostava de ficar com ele e levá-lo de férias ou para casa. Todos gostávamos que ele renovasse, isso é evidente. Mas estas decisões pertencem ao clube, ao jogador... Em primeiro lugar, temos de ser campeões. Só depois de a temporada terminar é que podemos abordar os diferentes casos individuais", afirmou na antevisão ao jogo com Lens (sábado, 20 horas).