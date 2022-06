Pochettino reage aos rumores de saída do PSG: «Despedem-me todas as semanas»

O treinador reconhece que "é normal surgir este tipo de tormenta num clube cujo objetivo é ganhar a Liga dos Campeões". "No final ganhámos o campeonato, tal como aconteceu com o Manchester City."









Mauricio Pochettino reagiu aos rumores que dão como certa a sua saída do PSG e lembrou que tem "mais um ano de contrato" com o campeão francês. Depois de uma época em que a formação parisiense voltou a falhar a conquista da Liga dos Campeões, o nome do treinador tem estado na berlinda, mas o argentino parece estar tranquilo."Há muitos rumores. Despedem-me todas as semanas, mas o PSG desperta este género de coisas", explicou Pochettino numa entrevista ao canal catalão 'Esport3'. "Está a ser uma grande experiência. Para chegar a um clube como o PSG tens de ser um grande treinador, mas depois de um ano e meio, penso que sou um dos melhores. Num balneário como o que tivemos, com tantas estrelas e figuras, para mim foi uma aprendizagem contínua. Estou tranquilo."