Pochettino sobre Mbappé: «A mim não me disse que queria sair»

Mauricio Pochettino falou este sábado à imprensa, na antevisão do confronto frente ao Reims para a quarta jornada da Ligue 1. Durante as suas declarações, o técnico argentino foi questionado sobre a possível transferência de Mbappé para o Real Madrid.





"O Kyllian [Mbappé] tem trabalhado muito bem. O nosso presidente e o nosso director desportivo já deixaram clara a posição do clube em relação a esta situação. A mim o Mbappé naõ me disse que queria sair", explicou o treinador do PSG.O extremo francês de 22 anos tem sido fortemente associado ao Real Madrid, contudo o negócio não tem sido fácil e o mercado de transferências aproxima-se do fim. O jovem jogador tem comparecido aos treinos da equipa parisiense e pode vir a ser convocado para a partida deste domingo.