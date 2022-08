Pochettino e a reação do PSG à crise conjugal de Icardi e Wanda Nara: «Demos um murro na mesa...»

Mauricio Pochettino contou numa entrevista ao site argentino 'Infobae' como o PSG reagiu à crise conjugal de Mauro Icardi e Wanda Nara, que levou o jogador a rumar apressadamente a Milão a meio da época, para tentar salvar o seu casamento.Em outubro do ano passado começou a circular um rumor de que Icardi teria sido infiel com a atriz argentina China Suárez quando a mulher estava no estrangeiro, o que levou a um escândalo mediático, com Wanda Nara a sair de casa e a ameaçar com o divórcio.Icardi viajou para Itália, com o intuito de remediar a situação com a mulher e acabou por falhar um jogo da Champions, com o Leipzig, além de vários treinos. A 'novela' era seguida pelos adeptos e pelo clube, que não se pronunciava publicamente sobre o assunto, para não agudizar ainda mais o problema."Penso que a equipa técnica lidou muito bem com o assunto. Em todas as equipas acontecem este género de situações e neste caso torna-se mais visível porque se trata do PSG, onde tudo se torna maior do que é", explicou o treinador argentino, que entretanto foi substituído por Christophe Galtier no comando técnico da equipa gaulesa."Creio que, como equipa técnica, tivemos a capacidade de gerir tudo de uma forma tranquila e moderada. Colocámos panos quentes quando foram necessários, mas também demos murros na mesa quando tivemos de o fazer. Mas tudo internamente", acrescentou Pochettino."Sabemos que depois estão os interesses individuais ou de imagem, que por vezes fazem com que se digam muitas coisas que não verdade e contra isso não podemos lutar. Mas nós sabemos muito bem o que se passou e estamos tranquilos, conscientes que fizemos o melhor", sublinhou o treinador, que se encontra desempregado desde que deixou o clube de Paris.