Polémica entre Mbappé e PSG continua e agora até Benzema é metido ao barulho

A carta enviada por Kylian Mbappé aos dirigentes do PSG a informar que não pretende prolongar o seu contrato até 2025 continua a dar que falar. Desta feita, a 'Marca' avança que os responsáveis do clube francês - que ficaram surpreendidos com a decisão do internacional francês - acreditam que uma das razões para o avançado ter tomado esta atitude pode estar relacionada com a saída de Karim Benzema para a Arábia Saudita já este verão.O plano inicial era que o avançado, de 35 anos, deixasse o Real Madrid em junho de 2024, após ter renovado com o clube espanhol, mas esta mudança repentina de planos poderá ter influenciado a decisão de Mbappé. A mesma fonte dá ainca conta de que, três semanas antes da saída de Benzema, as conversações entre os dirigentes do PSG e os representantes de Mbappé para o prolongamento do vínculo entre as partes estavam a ir no bom caminho, mas a situação alterou-se.