Prejuízo de 204 milhões de euros 'bloqueia' negociações do PSG com Neymar e Mbappé

O PSG apresenta previsões de perdas até 204 milhões de euros para a temporada 2020/2021, ou seja um prejuízo 60% superior ao do ano passado. Dados avançados esta sexta-feira, pelo jornal L'Equipe, que colocam maior pressão sobre o clube parisiense: vendas serão essenciais.





Os contratos de Neymar e Mbappé são válidos até 2022, mas o campeão francês pretende segurar as estrelas da equipa, sabendo no entanto que as negociações para eventuais renovações serão difíceis. O internacional brasileiro 'sonha' em juntar-se novamente a Messi, mas levar o craque argentino do Barcelona poderá tornar-se financeiramente impossível para o PSG neste momento.Já Mbappé é desejado por Florentino Pérez para reforçar o Real Madrid, que desde a saída de Cristiano Ronaldo não tem conseguido afastar-se de uma constante crise de resultados. As recentes declarações do o diretor desportivo do PSG, Leonardo, sobre Mbappé foram vistas como uma indireta ao clubes espanhol, de forma a tentar afastá-lo do internacional francês - "Que equipa tem meios financeiros para lhe pagar o salário?" - mas agora poderão ser interpretadas de uma outra forma.Certo é que com a previsão de prejuízo até 204 milhões de euros apresentada pelo PSG parece complicar-se a vida do clube francês que terá de saber negociar para gerir e planificar da melhor forma os próximos meses.