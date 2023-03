Presidente da Conmebol deixa desafio a Messi: «Nunca ganhaste a Libertadores...»

Messi surpreendido com uma estátua em tamanho real de si próprio Messi surpreendido com uma estátua em tamanho real de si próprio

A carregar o vídeo ...

A seleção da Argentina foi homenageada em Luque, no Paraguai, antes do sorteio das fases de grupos da Libertadores e da Taça Sul-Americana, com Lionel Messi, eleito o melhor jogador do Mundial, no Qatar, a receber das mãos do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, réplicas dos troféus do Mundial, da Finalíssima e da Taça América, além de uma estátua em tamanho real, com a camisola da seleção. E Domínguez aproveitou para deixar um desafio ao jogador do PSG."Essas taças [Mundial, da Finalíssima e da Taça América] já tens, o que te falta é a Libertadores", brincou Domínguez, acrescentando que o avançado, juntamente com Maradona e Pelé, é um dos melhores da história.Messi não escondeu a emoção, agradeceu a homenagem mas não disse se vai regressar à América Latina para tentar juntar a Libertadores à sua extensa coleção de troféus: "Vou guardar no museu da minha casa. Quero agradecer-lhe a si e a toda a Conmebol por esta homenagem à nossa seleção. E também pelos meus presentes. É um momento muito bonito, muito obrigado", disse.