Presidente do Paris SG de cabeça perdida: invadiu balneário do árbitro e acabou a fazer ameaças

Nasser Al-Khelaifi perdeu a cabeça no final do jogo com o Real Madrid, que resultou na eliminação do Paris SG, numa partida marcada por dois golos anulados a Kylian Mbappé e outros lances polémicos. De acordo com o canal Movistar, o presidente do PSG, furioso com o lance do primeiro golo dos merengues, tentou invadir o balneário do árbitro Danny Makkelie. Enganou-se na porta e acabou por entrar no balneário de uma delegada de jogo do Real Madrid, que chamou a segurança para serenar os ânimos.





Informe Uefa, el acta del árbitro, tras el partido en el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/iUwVJAvwvy — EDU PIDAL (@edupidal) March 9, 2022

De acordo com o que foi relatado pelo árbitro na sua ata, segundo revela o jornalista Edu Pidal, da Onda Cero, tanto o líder dos parisienses como o diretor técnico Leonardo "mostraram um comportamento agressivo e tentaram entrar no balneário dos árbitros. Quando este lhes pediu para saírem, bloquearam a porta e o presidente golpeou deliberadamente a bandeirinha de um dos assistentes, acabando por parti-la".Segundo uma outra emissora, no caso a Cadena SER, Al Khelaïfi terá ido mais longe e terá ameaçado de morte um funcionário do clube espanhol que estaria no momento do ataque de fúria a gravar com o seu telemóvel as cenas que se registavam.