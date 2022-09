Presidente do Paris SG envolvido em escândalo em França

É a investigação que promete abalar França e também o Qatar a pouco menos de dois meses do arranque do Mundial'2022. De acordo com uma investigação do jornal 'Libération', Nasser al-Khelaïfi terá estado envolvido de forma direta num esquema que levou à detenção de um empresário francês no Qatar, com ordens diretas do próprio emir Tamim ben Hamad Al Thani, por alegadamente ter na sua posse uma pen USB com documentos secretos precisamente sobre o presidente do Paris SG.De acordo com a reportagem do jornal gaulês, o empresário em causa, nesta investigação apelidado de 'Tayeb B.', um cidadão de 41 anos natural de Gennevilliers, terá sido aliciado pelas autoridades qataris a aceitar uma proposta para se mudar para o país. Lá chegado, na companhia da sua mulher e filhos, acabou por ser detido por agentes qataris, com a explicação de que tal detenção era por "ordem do emir", de quem Al-Khelaïfi é amigo próximo. 'Tayeb B.' suspeita que a razão terá sido outra: a tal pen USB.De acordo com a investigação, nessa pen estariam potenciais provas de ações de corrupção na atribuição do Mundial'2022 ao Qatar, mas também testemunhos sobre a vida privada do presidente do Paris SG na capital francesa. O dispositivo, refira-se, acabou na posse do advogado Olivier Pardo, um dos mais importantes de França, que em seguida o terá entregue na firma de Francis Szpiner e Renaud Semerdjian, a responsável pelos temas legais do presidente do PSG.