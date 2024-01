Presidente do PSG elogia Luís Campos: «Foi o melhor recrutamento que alguma vez fizemos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em entrevista recente ao 'L'Équipe', onde falou muito de Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deixou muitos elogios a Luís Campos, português que desempenha a função de conselheiro desportivo dos parisienses. "Estamos muito satisfeitos com o mercado. Luís Campos fez um trabalho, muito, muito bom. Eu penso que foi o melhor recrutamento que alguma vez fizemos. Mesmo neste mercado de inverno, já recrutámos dois jogadores e um deles já jogou dois jogos", lembrou o líder dos parisiensesNasser Al-Khelaïfi referia-se a Lucas Beraldo, central contratado ao São Paulo e já utilizado por Luis Enrique. Esta época, o PSG contratou vários jogadores, incluindo no mercado português. Ugarte (ex-Sporting), Gonçalo Ramos e Cher Ndour (ambos ex-Benfica), Dembélé (ex-Barcelona), Lucas Hernández (ex-Bayern), Barcola (ex-Lyon), Lee (ex-Maiorca), Kolo Muani (ex-Frankfurt), Asensio (ex-Real Madrid), Skriniar (ex-Inter). O investimento total foi de cerca de 300 milhões de euros.