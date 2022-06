Presidente do PSG pretende revolucionar o clube: «Quero ter só jogadores parisienses»

O PSG é conhecido pelas contratações avultadas e pela capacidade financeira para juntar várias estrelas na equipa. No entanto, depois de ao longo dos anos ter conseguido contratar, a peso de ouro, craques como Neymar, Mbappé e Messi, Nasser Al Khelaïfi pretende nos próximos tempos mudar radicalmente a face do atual campeão francês, muito ao estilo do Athletic Bilbao, que apenas conta com futebolistas do País Basco."Estaremos aqui durante muito tempo. Vamos ter o melhor centro de formação do Mundo. O meu objetivo para os próximos anos é ter apenas jogadores parisienses na equipa, existe muito talento nesta região e os melhores daqui merecem jogar no PSG. Vai demorar o seu tempo mas trata-se de um objetivo. Há onze anos disse que queria formar o novo Messi, hoje digo que quero formar o novo Mbappé, que também seria de Paris. Não será fácil mas temos todos os meios para consegui-lo", disse o presidente do PSG numa entrevista ao 'Le Parisien', onde deixou uma garantia... e um aviso, sem falar em nomes."Pretendemos jogadores que amem o clube, que adorem lutar e ganhar. E queremos que essa mentalidade se prolongue por toda a estrutura. Se Neymar está fora? O que posso dizer é que esperamos que todos os jogadores façam muito mais do que fizeram na época passada."