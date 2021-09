Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Primeira birra na super equipa do Paris SG Messi não gostou de sair com o Lyon e a fogueira de vaidades no PSG começou a arder





Messi ficou admirado por sair e nem cumprimentou Pochettino

• Foto: reuters