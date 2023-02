PSG acusa Chelsea de má fé: blues enviaram documentos errados três vezes e Ziyech não foi inscrito

O mercado de inverno fechou, mas há um episódio a envolver o Chelsea que promete ainda fazer correr muita tinta. O PSG tinha chegado a acordo com os blues para a contratação de Hakim Ziyech, mas o clube inglês não enviou para Paris os documentos corretos a tempo de o marroquino poder ser inscrito na Liga francesa.Em França dizem que o PSG vai apresentar esta quarta-feira um recurso junto da Liga para denunciar a alegada má fé por parte do Chelsea, de modo a obter uma exceção que permita ao clube inscrever o jogador.Segundo a rádio 'France Bleu', o clube inglês enviou a documentação errada três vezes, para que o marroquino não pudesse vincular-se ao PSG.O PSG espera que a Liga lhe dê razão e que o jogador possa ainda ser inscrito. Os responsáveis do clube pretendem apresentar provas e documentos a mostrar que o facto de a inscrição não ter sido feita dentro do prazo legal aconteceu por culpa dos ingleses.