PSG acusado de fazer com Donnarumma o mesmo que Real Madrid fez com Mbappé

Leonardo, diretor desportivo do PSG, já pediu mesmo uma sanção para o Real Madrid por considerar que os merengues ultrapassaram os limites na tentativa de contratar Mbappé, abordando diretamente o jogador quando este ainda tem contrato com o clube francês. Porém, desta vez foi o brasileiro a ser alvo do mesmo tipo de comentários.





O diretor desportivo do emblema parisiense foi recordado que, tal como o Real Madrid, também o PSG teve contacto direto com o guarda-redes italiano, Gianluigi Donnarumma, com o qual assinou quando este estava no seu último ano de contrato com o AC Milan.Em reação a estas acusações, Leonardo negou que o clube francês tenha contactado o jovem guardião antes do devido tempo. "Nunca o contactámos até junho. Abrimos conversações para contratar o Gianluigi apenas quando se tornou um jogador livre, após o anúncio do diretor desportivo do AC Milan, Paolo Maldini", assegurou o brasileiro em declarações durante o Festival dello Sport, evento organizado pela ‘Gazzetta dello Sport’.Recorde-se que Maldini só anunciou que Donnaruma abandonaria os rossoneri no dia 26 de maio, através de uma entrevista na Twitch e, apesar de Leonardo assegurar que o PSG não falou com o guardião até essa data, já há muito a imprensa falava do interesse e das investidas do clube francês para contratar o jogador.