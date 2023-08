PSG 'ameaça' Mbappé com o despedimento de funcionários do clube

O PSG enviou uma mensagem a Mbappé na qual dá conta das consequências que a saída a custo zero terá para o clube, segundo avança o 'L'Équipe'. "Seríamos confrontados com a necessidade de transferir jogadores, de rever a política de integração de jovens formados no clube na equipa principal e, muito provavelmente, teríamos de iniciar uma vaga de despedimentos. Isso poria em causa tudo o que foi construído no clube", escreve o jornal francês.O PSG recorda ainda o jogador que os 160 milhões de euros que recebe de salário representam uma grande despesa para o clube: "Trata-se de condições financeiras extraordinárias que nunca ninguém conseguiu no futebol", precisam.Recorde-se que Mbappé treina com os jogadores que não estão nos planos do PSG para a próxima época e que o craque francês não quis renovar com o clube porque pretenderá rumar ao Real Madrid. O campeão gaulês não quer que o jogador saia a custo zero no próximo mercado de transferências.