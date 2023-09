PSG anuncia que Marco Asensio é baixa por lesão até ao final do mês

O PSG anunciou esta quinta-feira em comunicado que Marco Asensio será baixa até, pelo menos, ao final deste mês, após lesão contraída no pé ao serviço da seleção espanhola.O antigo jogador do Real Madrid teve mesmo que ser substituído ao minuto 44 na goleada de Espnha frente à Geórgia por 7-1 e a gravidade da lesão foi esclarecida hoje, com a divulgação do boletim clínico do clube francês antes do jogo de amanhã com o Nice. "Marco Asensio sofreu um trauma no pé. Permanecerá sob cuidados pelo menos até ao final do mês", pode ler-se.Quem pode tirar proveito desta lesão do internacional espanhol é o português Gonçalo Ramos, que foi suplente de Asensio na última partida do PSG frente ao Lyon - a última antes da paragem para as seleções - e deve assim assumir a titularidade da equipa parisiense contra o Nice.Caso se confirme a paragem de Asensio até outubro, o jogador de 27 anos vai falhar, para além do duelo com o Nice, os encontros com Dortmund (dia 19), Marselha (dia 24) e Clermont (dia 30).