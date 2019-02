PSG assina contrato milionário de patrocínio

O PSG divulgou, esta quinta-feira, no site do clube ter chegado a acordo com a cadeia multinacional de hotéis francesa, Accor, para substituir a Fly Emirates como principal patrocinador do clube gaulês. O diário francês 'Le Parisien' divulgou pormenores do acordo milionário, avançando valores de 50 milhões de euros anuais, o que coloca o PSG no top 4 dos melhores clubes da Europa. O negócio, que vai render a companhia aérea na camisola parisiense depois de 14 anos, não teve a respetiva duração divulgada."Não é dispendioso mas é uma quantidade de dinheiro", referiu ao diário Sébastien Bazin, CEO da AccorHotels, e antigo líder do PSG, entre 2009 e 2011.