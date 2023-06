PSG ataca Lucas Hernández

O PSG está a negociar Lucas Hernández, cujo vínculo com o Bayern expira a 30 de junho de 2024. Segundo o ‘L’Équipe’, o processo arrancou este fim de semana e está a decorrer bastante rapidamente, pois o clube germânico mostra-se recetivo a deixá-lo sair pois ele não deseja renovar. Ainda de acordo com a mesma fonte, o Bayern pode encaixar entre 35 a 40 milhões de euros com a venda do passe do defesa francês de 27 anos. Lucas Hernández quer sair do Bayern porque ali não lhe dão a hipótese de passar de lateral para central, sendo esse um desejo já por ele verbalizado publicamente. Ora, o PSG encara-o como o substituto ideal de Sergio Ramos...