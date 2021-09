PSG atualiza situação clínica de Messi

Ainda não é este fim-de-semana que Leo Messi volta aos relvados com a camisola do PSG. O clube francês informou esta sexta-feira, em comunicado, que o internacional argentino vai falhar o jogo deste sábado frente ao Montpellier, no Parque dos Príncipes.





Segundo o clube, o jogador continua a recuperar de umae não treinou com os companheiros esta sexta-feira, tendo feito trabalho condicionado e seguido o protocolo médico.No domingo o jogador será submetido a nova bateria de testes para conhecer a evolução da contusão óssea no joelho, de modo a perceber se estará apto para defrontar o Manchester City na próxima terça-feira, em jogo a contar para a Liga dos Campeões.Também a treinar à parte estão ainda Verratti, que deverá juntar-se ao grupo no domingo, e Sergio Ramos que continua sem se estrear pelos parisinos.