PSG avança para Hojlund

Apontado como principal alvo do Manchester United para o reforço do ataque, o dinamarquês Rasmus Hojlund poderá rumar a Paris. De acordo com o 'L'Équipe', o PSG está em negociações com a Atalanta pelo avançado de 20 anos que custou 17,2 M€ aos italianos em agosto de 2022. Agora, o próprio treinador Gian Piero Gasperini disse esperar que o clube "avalie Hojlund entre os 80 e os 100 milhões de euros".