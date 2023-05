PSG cancela gala por respeito a Sergio Rico

O guarda-redes do campeão francês sofreu um acidente de cavalo domingo de manhã e está internado num hospital em Sevilha, em estado grave.Em comunicado o clube informa que esta decisão "dolorosa mas inevitável" foi tomada por Nasser Al-Khelaifi, o presidente do PSG. "A situação exige a nossa atenção e obriga-nos a renunciar à nossa gala tradicional. Toda a família do PSG está profundamente afetada pela tragédia que afeta o Sergio Rico e os seus familiares. Em nome de todas as equipas do clube, quero assegurar-lhes o nosso pelo apoio e a nossa mais sincera empatia durante esta dura situação", explicou Al-Khelaifi no comunicado divulgado pela formação parisiense.