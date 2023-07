PSG com cheque de 200 milhões para contratar dois jogadores

O jornal 'Le Parisien' avança que o PSG tem 200 milhões de euros reservados para a compra de um avançado e de um médio ofensivo. E um desses futebolistas, segundo o mesmo jornal, seria Bernardo Silva.O jogador português do Manchester City tem contrato com os citizens até 2025 e tem sido apontado ao clube francês, muito por força da sua relação com Luís Campos, o diretor desportivo dos parisienses que Bernardo conhece dos tempos do Monaco.Já no que toca ao avançado, a prioridade é, segundo o 'Le Parisien' Harry Kane. O jogador já foi falado para o Real Madrid, mas parece que está agora mais próximo do Bayern Munique.Se a contratação de Kane não acontecer, as alternativas serão Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Marcus Rashford (Manchester United) ou Victor Osimhen (Nápoles).