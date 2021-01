PSG com recado sobre Mbappé: «Que equipa tem meios financeiros para lhe pagar o salário?»

Mbappé é um das estrelas do PSG mas desde que chegou Pochettino que o futuro do internacional francês pareceafastar-se da capital francesa. Mas não será fácil, e muito menos barato, Mbappé deixar a capital francesa. De acordo com o diretor desportivo do PSG, Leonardo, o alto salário do jovem avançado francês será um travão para muitos clubes, com o brasileiro a demonstrar todo o poderio financeiro do campeão francês.





"Escolhar entre Neymar e Mbappé na próxima época? É verdade que a situação é muito complicada, mas se o PSG não tem poder para os manter, que equipa tem meios financeiros para lhe pagar o salário? Acho que nenhuma", sublinhou Leonardo em entrevista à 'France Football'.Declarações que podem ser vistas como uma indireta ao Real Madrid. O clube merengue já mostrou interesse em Mbappé e segundo a imprensa espanhola já tem em curso uma operação que visa 'angariar' o valor necessário para a contratação do internacional francês. O Real Madrid espera obter entre 100 a 150 milhões de euros no próximo verão com a venda ou empréstimo de seis jogadores: Isco, Ceballos, Balem Jovic, Marcelo e Brahim são os nomes avançados.