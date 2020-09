PSG confirma 3 casos positivos à Covid-19: Neymar é um dos deles

O PSG confirmou esta quarta-feira que há três casos positivos de covid-19 no plantel.





Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.

L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020

"Está confirmado que três jogadores do PSG testaram positivo ao Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde recomendado. Todos os jogadores e funcionários continuarão a realizar testes nos próximos dias", refere a nota divulgada hoje pelo clube parisiense.De acordo com o L'Equipe, Di María, Leandro Paredes e Neymar serão os jogadores infetados , no entanto o clube não divulgou o nome dos futebolistas que se encontram em isolamento.Recorde-se que estes três jogadores estiveram de férias em Ibiza , onde passaram algum tempo com Cavani, avançado uruguaio que depois de toda a ' novela ' Benfica continua sem clube.













Pista sobre o futuro? Cavani está de férias com ex-companheiros de equipa