PSG confirma: Messi falha jogo com Lorient

Mais por preocupação do que por 'alarme'. O PSG confirmou este sábado que Messi vai falhar o jogo com o Lorient (amanhã, ao meio dia) por se encontrar com uma "inflamação no tendão de Aquiles" devendo voltar aos treinos durante a próxima semana.A imprensa francesa sublinha que a lesão do internacional argentino não é preocupante ao ponto de colocar a sua presença no Mundial'22 em causa: numa altura em que o PSG lidera a Ligue 1, com mais 5 pontos do que o Lens, Messi prefere acautelar um agravamento da lesão e parar assim nesta jornada.