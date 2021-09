PSG confirma que Messi está lesionado

O PSG confirmou em comunicado divulgado esta terça-feira que Lionel Messi sofreu uma contusão no joelho esquerdo no último domingo, no jogo com o Lyon (2-1). Pochettino substituiu o jogador argentino aos 77 minutos, o que gerou alguma polémica, mas ao que parece a ideia do treinador foi mesmo preservar o avançado.





A lesão descarta praticamente Messi do jogo de amanhã, com o Metz. O clube informou também que nas próximas 48 horas o argentino será sujeito a novos exames médicos.Já no que diz respeito a Sergio Ramos, que ainda não se estreou, o PSG diz apenas que o central espanhol continua a sua preparação individual no campo.