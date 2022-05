PSG e Mbappé com princípio de acordo para renovação de contrato, avança AFP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O virtual campeão francês de futebol, Paris Saint-Germain, e o internacional gaulês Kylian Mbappé chegaram a um princípio de acordo para a renovação do contrato até 2025, avançou a AFP, citando fonte próxima do processo.

Segundo a mesma fonte, o PSG espera que o avançado campeão do mundo de 23 anos, pretendido pelos espanhóis do Real Madrid segundo a imprensa internacional, formalize a assinatura do contrato ainda este sábado.

O atual acordo chega ao seu termo em 30 de junho e foi noticiado que o PSG terá recusado consecutivamente verbas de transferência do jogador na ordem dos 200 milhões de euros por parte dos 'merengues'.

Mbappé chegou ao PSG em 2017, oriundo do Mónaco, e contabiliza 54 internacionalizações e 26 golos pelos 'bleus', pelos quais conquistou ainda a Liga das Nações de 2021.

O ponta de lança já foi campeão francês em 2017, 2018, 2019, 2020 e vencedor da Taça de França em 2018, 2020 e 2021.