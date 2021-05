PSG empata e Neymar volta ao olho do furacão: «Como pode ter uma semana tão catastrófica?»

O empate do PSG com o Rennes (1-1) foi uma tremenda desilusão para os adeptos do clube parisiense, que está agora a três pontos do Lille. Uma desilusão que se centra em Neymar, fruto da ausência de Mbappé, que está lesionado, e pelo facto de na véspera o brasileiro ter renovado o contrato até 2025.





A imprensa não o poupou. O 'L'Équipe' diz que o avançado - que marcou um golo de penálti - "deambulou entre linhas sem dinamismo". "O Neymar divertiu-se sozinho, esquecendo-se de se centrar nos companheiros (...) O golo, o 8.º em 16 jogos na Ligue 1, não esconde a sua produção, claramente insuficiente."O jornal desportivo acrescenta mesmo que Neymar está mais preocupado com a Champions do que com a Ligue 1. "Como se o título de campeão de França não o motivasse", acrescenta o 'L'Équipe'. O brasileiro tem 8 golos e 5 assistências em 16 jogos do campeonato, com um golo a cada 95 minutos. Na Liga dos Campeões soma 6 golos e três assistências em 9 encontros, com um golo a cada 83 minutos.O 'Le Parisien' fala na irregularidade do jogador e fala num "Neymar ainda a meio-gás", ao passo que na RMC Sport o jornalista Daniel Riolo foi mais longe. "Há jogadores que têm de enfrentar as suas responsabilidades. Como pode um tipo como Neymar ter uma semana tão catastrófica? Não podemos continuar a referirmo-nos a ele como o génio brasileiro, o artista, o top-3 mundial, o futuro Bola de Ouro..."E prosseguiu: "Deve responsabilizar-se em algum momento pelos seus atos? Tem direito a prestar serviços tão péssimos? Permite-se que nem sequer chegue aos 10 golos este ano? Lesiona-se sempre porque tem um estilo de vida lamentável."