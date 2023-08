PSG exige 250M€ por Mbappé

Duzentos e cinquenta milhões de euros... a pronto pagamento e sem o subterfúgio dos bónus! Esta é a quantia que, segundo o ‘AS’, o PSG exige para libertar Mbappé já neste defeso, encontrando-se o clube francês surpreendido por até ao momento o Real Madrid não ter realizado qualquer movimentação.

O avançado de 24 anos finaliza contrato a 30 de junho de 2024 e, como tal, pode comprometer-se a custo zero com outro clube a partir de janeiro. Ao fixar-lhe agora o preço, o PSG está a avisar o mercado de que continua a contar com o craque e tudo tentará, ao longo deste último ano do contrato, para convencê-lo a prolongar o vínculo até 2025. Depois de uma primeira reunião exploratória realizada domingo, a comitiva da Qatar Sports Investments, dona do PSG, voltará a encontrar-se esta semana em Paris com a entourage do atacante gaulês. O otimismo é, digamos, moderado. Arriscará o Real que Mbappé acabe por ceder e renove? Ou avançará para ele até ao final deste mês?





O PSG prepara-se para endereçar ao Frankfurt uma segunda oferta por Kolo Muani. A proposta deve ascender aos 95 milhões de euros: um valor fixo de 80M€ e a quantia remanescente em variáveis. Uma maquia bastante superior à prevista na primeira oferta (65M€), a qual foi de imediato rejeitada pelo Eintracht. O campeão de França acredita que esta nova investida será suficiente para contratar o avançado gaulês de 24 anos, com quem já tem um acordo verbal. Se tudo correr conforme espera, o PSG celebrará com Kolo Muani um contrato de cinco épocas. Será mais um trunfo para... convencer Mbappé a ficar!