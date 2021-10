PSG farto das investidas do Real Madrid por Mbappé: «É uma falta de respeito»

O assédio do Real Madrid a Kylian Mbappé está a deixar os responsáveis do PSG com os cabelos em pé. Leonardo, o diretor desportivo do clube francês, fala mesmo em "falta de respeito".





"É uma falta de respeito que não podemos tolerar", explicou o brasileiro, em declarações ao jornal 'L'Équipe'."Esta nova declaração é apenas a continuidade de um desrespeito ao PSG e ao Kylian. Na mesma semana tivemos um jogador do Real Madrid (Karim Benzema), o treinador (Carlo Ancelotti) e o presidente a falar do Kylian como se já fosse um deles. Repito: é uma falta de respeito que não pode ser tolerada", explicou.E prosseguiu: "Isto já dura há dois anos. Lembro que a janela de transferências fechou, há uma temporada em andamento. Há jogos e o Real Madrid não pode continuar a agir desta forma. Que isto pare! O Kylian é jogador do Paris Saint-Germain."Recorde-se que depois de o PSG ter recusado no verão uma proposta pelo jogador, Florentino Pérez já prometeu novidades sobre Mbappé para janeiro.O avançado termina contrato com o clube francês no final da época e em janeiro pode comprometer-se com os merengues.