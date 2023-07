PSG faz 'all-in' por Bernardo Silva

Se existiam dúvidas que o PSG quer contratar Bernardo Silva a todo o custo, agora certamente ficaram dissipadas. De acordo com o ‘Daily Star’, os parisienses não querem chegar aos 80 M€ pretendidos pelo Manchester City, mas terão oferecido três jogadores de modo a baixar o preço do internacional português: Donnarumma, Kimpembe e Verratti foram apresentados como moeda de troca. No entanto, os responsáveis dos citizens não terão ficado agradados com esta alternativa, pois consideram que nenhum destes três nomes faz realmente falta ao clube.





Em breve deverão surgir novidades, mas a vontade de Bernardo Silva em abraçar outro projeto parece indiscutível.