PSG faz ultimato à Câmara de Paris e ameaça deixar Parque dos Príncipes

O 'L'Équipe' avança, esta quarta-feira, que o PSG está a planear deixar o Parque dos Príncipes e mudar-se para outro estádio, tudo por causa do valor que a Câmara de Paris pede pelo recinto.Segundo a mesma fonte, o PSG já tenta há várias temporadas adquirir a totalidade do estádio, mas o valor pedido pela Câmara, de 350 milhões de euros, é considerado excessivo pelos responsáveis da formação comandada por Mauricio Pochettino.O jornal francês explica ainda que a intenção do PSG seria investir 500 milhões de euros para fazer melhorias no Parque dos Príncipes. Entre elas, o aumento de lugares de 48 para 60 mil.O Stade de France está a ser dado, pela imprensa do país, como potencial nova casa do clube.