PSG formaliza saída de Christophe Galtier

O Paris Saint-Germain formalizou esta quarta-feira o fim do contrato com o treinador Christophe Galtier, um ano antes do termo, numa nota de imprensa em que elogia o profissionalismo do técnico, que chegou ao clube no verão de 2022.

"No final do ano fiscal de 2022-2023, Paris Saint-Germain e Christophe Galtier decidiram rescindir o contrato de treinador da equipa [de futebol]", anunciou o clube, numa nota em que destaca o "profissionalismo e o compromisso" do técnico.

Christophe Galtier, de 56 anos, deixa o emblema da capital francesa, no qual alinham os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, depois de apenas uma temporada, não tendo o título de campeão da liga gaulesa sido suficiente para esconder os insucessos na Taça de França e na Liga dos Campeões.

As acusações de assédio psicológico e discriminação racial, atos alegadamente cometidos enquanto treinador do Nice, na temporda 2021/22, terão contribuído igualmente para a saída de Galtier, que será ouvido em tribunal em 15 de dezembro.

O anúncio do sucessor de Christophe Galtier, que em 2020/21 se sagrou campeão de França pelo Lille, rumando depois para o Nice, está previsto para ainda hoje, sendo o treinador espanhol Luis Enrique apontado como o favorito ao cargo.