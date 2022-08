PSG insiste em Bernardo Silva

O jornal francês ‘L’Équipe’ avança que o português Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG, tem como principal objetivo fechar a contratação de Bernardo Silva.





O dirigente, que neste mercado de transferências já contratou dois compatriotas (Vitinha e Renato Sanches), conta fechar a renovação do meio-campo com a chegada do criativo do Manchester City.Os rumores apontam que os campeões ingleses não estarão interessados em abrir mão do português por uma verba abaixo dos 100 milhões de euros.