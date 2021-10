PSG já olha para a próxima época: está escolhido o alvo para o ataque se Mbappé sair

Kylian Mbappé está a apenas dois meses de se tornar um jogador livre e poder rumar a custo zero ao Real Madrid, principal interessado no francês, em julho. Apesar da vontade do PSG em renovar o contrato com o internacional gaulês, a vontade de Mbappé parece não mudar e isso leva a que os parisienses passem a olhar para substitutos do jogador para a próxima temporada.





De acordo com a 'Sky' alemã, Adeyemi é um dos alvos que Leonardo tem em mente. O jovem avançado, de 19 anos, do Salzburgo é uma das grandes revelações do futebol neste momento e o seu perfil assemelha-se ao de Mbappé, com velocidade e técnica de drible além dos golos. Só nesta época, o alemão já apontou 14 tentos - três deles na Liga dos Campeões - e fez duas assistências nos 18 jogos que disputou em todas as competições.De referir que o emblema francês não foi, até ao momento, a única equipa interessada no dianteiro germânico, já que também Atlético Madrid, Real Madrid, Bayern Munique e Inter o têm debaixo de olho.