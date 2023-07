PSG lembra "investimento sem precedentes" que fez em Mbappé: a carta enviada ao craque

O jornal francês 'L'Équipe' publicou a carta que o PSG enviou a Kylian Mbappé no dia 3 de julho, depois de o jogador manifestar a intenção de não renovar o contrato com o campeão francês até 2025. O jogador não foi, entretanto, convocado para a digressão asiática da equipa."Temos 30 dias para decidir", começa a missiva. "Em primeiro lugar, é preciso recordar que o espírito que ditou as nossas conversações na primavera de 2022 sempre foi ver-te continuar no PSG, uma família que fez o impossível pela tua carreira durante tantos anos para, no momento acordado contigo, responder favoravelmente a um pedido de transferência."E prossegue: "Esse espírito reflete-se em todas as nossas conversas, que sempre foram realizadas com um espírito de boa vontade da parte do nosso clube. Aliás, foi com esse espírito que tu apareceste no dia 21 de maio de 2022 no Parque dos Príncipes para anunciar tua renovação, vestindo uma camisola com o lema '2025', deixando isso muito claro a todos os nossos adeptos e à comunidade futebolística mundial."Para esse contrato vigorar até 2025 Mbappé terá de aceitar renovar além de 2024, ano em que termina o vínculo. O PSG pretende renovar já, para impedir que o craque saia a custo zero na próxima época, mas Mbappé não quer. Por isso, o clube garante que "só há duas soluções": ou Mbappé assina além de 2024, "como ficou estabelecido entre nós" ou sai já este verão. "Foi assim que todos os grandes jogadores, como tu, saíram dos seus clubes, deixando um legado duradouro. Ajudando o clube que te ajudou e apoiou a tua família desde que eras um adolescente."Depois, o clube deixa um aviso: "É urgente reunirmo-nos para definir em conjunto a melhor solução para ambas as partes. Uma renovação para a época 24/25 ou uma transferência a partir desta janela de transferências são as únicas opções, para evitar uma paralisação duradoura do clube provocada pelas tuas atuações recentes. O diretor adjunto de futebol profissional entrará em contacto contigo para acordar rapidamente esta reunião. Esperamos que estes anos de comprometimento, boa vontade e investimento sem precedentes em ti te levem a pensar no futuro e nos adeptos do grande clube que te apoiaram durante todo este tempo."