PSG não descarta contratação de Ronaldo: «Às vezes coisas extraordinárias acontecem...»

Depois de este ano se ter falado na possibilidade de Cristiano Ronaldo poder deixar a Juventus e mudar-se para o PSG, Leonardo, o diretor desportivo do campeão francês, foi questionado sobre o tema numa conversa com adeptos através do Twitter e não fugiu à questão.





"Se o Ronaldo acordar de manhã e disser 'quero ir para uma nova equipa', para onde poderá ele ir?", questiona o antigo jogador brasileiro.E prossegue: "Há apenas cinco ou seis clubes para onde ele poderá ir, trata-se de um grupo restrito e o PSG está incluído nele", explicou. "Nós preparamos o nosso mercado, a nossa lista de prioridades e às vezes coisas extraordinárias podem acontecer. No último mercado nada aconteceu, não houve transferências loucas."