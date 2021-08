PSG não poupou nas compras mas agora tem outro problema: é urgente vender

O mercado de verão para o PSG tem sido agitado. A chegada de Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma e Achraf Hakimi trouxeram ao clube parisiense um elenco de sonho. Porém, apesar de grande parte vir a 'custo zero', os seus salários elevados fazem com que o clube esteja, mais que nunca, obrigado a vender. O tempo escasseia e Leonardo, diretor desportivo do clube, é agora pressionado para ter um desempenho tão bom com vendas como tem tido com compras.





Até ao momento, o novo emblema de Leo Messi vendeu apenas Mitchel Bakker. O lateral holandês saiu do clube por 7 milhões de euros e, segundo o 'AS', apenas Kurzawa e Kehrer têm sido alvo de propostas nos últimos dias. A possível venda de ambos os jogadores, contudo, não permitirá ao PSG ter um encaixe suficientemente significativo para compensar os gastos.O clube gaulês tem de pagar perto de 300 milhões em salários anuais, com Messi (40), Neymar (36) e Mbappé (25) a encabeçarem a lista dos mais bem pagos. Para diminuir estes gastos, a lista de jogadores transferíveis torna-se cada vez maior. Jogadores como Icardi, Gueye, Diallo, Rafinha ou Herrera são candidatos à saída mas as propostas têm sido poucas e não vão ao encontro dos desejos do clube.Segundo as regras da Liga Francesa de Futebol Profissional o clube da capital terá de alcançar 180 milhões em vendas de jogadores.