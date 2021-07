PSG oficializa contratação de Sergio Ramos

O PSG oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Sergio Ramos. O central espanhol, que já se encontrava em Paris, estava livre desde a saída do Real Madrid, e assinou contrato válido até 2023.





"Estou muito feliz por fazer parte do Paris Saint-Germain. É uma grande mudança na minha vida, um novo desafio e um dia que nunca esquecerei. Tenho orgulho em fazer parte deste projeto tão ambicioso, de ingressar numa equipa com grandes jogadores. É um clube com bases sólidas que já deu provas ao mais alto nível, e quero continuar a crescer aqui e ajudar a equipa a trabalhar para a conquista de títulos", referiu.Também Nasser Al-Khelaifi, presidente dos parisienses, deixou uma mensagem ao central: "Estamos felizes em anunciar a chegada do Sergio Ramos. É um jogador completo, um dos melhores centrais da história. É um competidor nato, um líder, e um grande profissional. A sua grande experiência e ambição estão em perfeita sintonia com o clube. Estou orgulhoso de o ver com a nossa camisola e sei que os nossos adeptos o vão receber de forma fantástica".