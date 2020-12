PSG oficializa saída de Thomas Tuchel

O PSG oficializou esta terça-feira a saída do treinador alemão, Thomas Tuchel. O clube informa, em comunicado, que "depois de uma análise profunda da situação desportiva" decidiu "colocar um ponto final" no contrato do treinador".





Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

Tuchel chegou ao PSG em julho de 2018 e, em 127 jogos, somou 95 vitórias, 12 empates e 20 derrotas."Quero agradecer a Thomas Tuchel e a todo o seu staff por tudo o que fizeram pelo clube", disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG. "O Thomas colocou muita energia e paixão no seu trabalho. Desejo-lhe o melhor para o seu futuro profissional."Tudo aponta que o argentino Mauricio Pochettino, que está desempregado desde que deixou o Tottenham, venha a ser o treinador escolhido para liderar o campeão francês.