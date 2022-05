PSG 'põe a carne toda no assador' e quer tornar Zidane no treinador mais bem pago do Mundo

Depois de garantir a permanência de Kylian Mbappé, o PSG vai agora proceder à mudança da equipa técnica e o alvo é Zinedine Zidane.Segundo o programa de televisão 'Telefoot', da TF1, o clube de Paris vai apostar tudo na contratação do técnico, que se encontra desempregado desde que deixou o Real Madrid.E como dinheiro está longe de ser o maior dos problemas do PSG, ainda de acordo com o 'Telefoot' o clube vai oferecer ao técnico um salário de 25 milhões de euros limpos por ano, tornando-o no treinador mais bem pago do mundo, acima de Diego Simeone, que no Atlético Madrid aufere 24 milhões, e de Pep Guardiola, que no Manchester City embolsa 23.A permanência de Mauricio Pochettino, que conquistou o título francês esta época, tem assim os dias contados. A imprensa do país avança que o PSG deve oficializar a saída do argentino nas próximas semanas.