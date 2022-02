PSG 'põe a carne toda no assador': os detalhes do mega contrato oferecido a Mbappé

O interesse do Real Madrid em Kylian Mbappé não é novo, tudo indica que no final da época o avançado francês vai mesmo trocar o PSG pelos merengues, mas o clube gaulês ainda não atirou a toalha ao chão e está disposto a oferecer-lhe um 'mega contrato', com o intuito de o segurar no Parque dos Príncipes.O clube parisiense não conseguiu convencer Mbappé a renovar o contrato, que termina no final da época, mas a imprensa internacional conta que nos últimos dias o PSG fez uma nova proposta, que estará a ser negociada com os agentes e com a mãe do jogador.Trata-se de um vínculo de um ano, com outro de opção, e um salário semanal de 1 milhão de euros. Qualquer coisa como 50 milhões por ano!Com esta proposta Mbappé tornar-se-ia no jogador mais bem pago do Mundo. Receberia ainda comissões e prémios por rendimento desportivo que poderiam duplicar o seu salário anual.O avançado teria também contratos exclusivos de publicidade e marketing com empresas vinculadas à Qatar Sports Investments.Mbappé seria o centro do projeto desportivo do PSG e claramente a joia do clube. Além de que seria também, na qualidade de internacional francês, a principal figura da imagem global que o Qatar está a preparar para o Mundial deste ano...