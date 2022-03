PSG quer reforçar o ataque no mercado de verão e está de olho num português

O PSG já planeia a próxima época e, segundo o 'Daily Mail', tem um alvo português na lista para reforçar o ataque.Trata-se de Pedro Neto, extremo do Wolverhampton que recentemente regressou aos relvados frente ao Crystal Palace, mais de 10 meses após contrair uma lesão na rótula, em abril de 2021.O jovem de 22 anos, recorde-se, renovou contrato com os wolves no início de março até 2027, pelo que os parisienses deverão ter de desembolsar um valor elevado para garantir o jogador luso. O ex-Sporting Raphinha também é, segundo a mesma fonte, um dos nomes na lista da equipa da capital francesa, assim como Dembélé (Barcelona) e Rashford (Man. United).Pedro Neto, que pode atuar em qualquer das posições do setor ofensivo, tem um valor de mercado de 35 milhões de euros, de acordo com o 'Transfermarkt'.