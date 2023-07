PSG quer segurar Mbappé com contrato vitalício de 1.000 milhões de euros

O site espanhol 'Defensa Central' avança que o PSG quer oferecer um contrato vitalício a Kylian Mbappé. Depois de ter garantido a continuidade do avançado com a ajuda do presidente Emmanuel Macron, agora o clube francês prepara-se para lhe fazer uma proposta teoricamente irrecusável.Mbappé já fez saber que não pretende continuar no Parque dos Príncipes além de junho de 2024, mas o PSG espera convencê-lo a ficar, apresentando-lhe com um contrato milionário, que já recebeu a bênção do emir do Qatar. Segundo aquele site, Nasser Al-Khelaïfi vai oferecer a Mbappé um vínculo com a duração da sua carreira futebolística (uns 10 ou mais anos), por 1.000 milhões de euros!O PSG responde, assim, ao assédio do Real Madrid e espera convencer o jogador a continuar em Paris, tornando-o num dos desportistas mais bem pagos de sempre.