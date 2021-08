PSG rejeitou proposta de 160 milhões de euros do Real Madrid por Mbappé

Demorou mas foi. O Real Madrid formalizou a primeira proposta oficial ao PSG por Kylian Mbappé - por 160 milhões de euros -, valor avançado esta terça-feira pelo programa 'El Chiringuito' e que foi confirmado pelo 'AS', mas a mesma foi rejeitada pelos parisienses. O astro francês continua, assim, ligado ao emblema gaulês, numa altura em que falta menos de uma semana para o fecho do mercado.





Mas os esforços dos merengues parecem não ficar por aqui. Apesar de Mbappé só ter mais um ano de contrato com o PSG, e poder sair a custo zero no próximo ano, o Real Madrid pretende contar com o jogador ainda antes do final do mês, e segundo a mesma fonte, estará a ponderar subir a oferta.Os franceses, por outro lado, sabem que dinheiro não é um problema, mas que existe a necessidade de realizar 180 M€ em vendas para equilibrar o fair play financeiro. As chegadas de Messi, Wijnaldum, Donnarumma e Sergio Ramos, todos a custo zero, fizeram 'disparar' a folha salarial do plantel, e atiraram alguns membros para a porta de saída do clube Informações vindas de França, citadas pelo 'AS', confirmam ainda que Mbappé "só pensa em jogar de branco na próxima temporada", garantindo que o jogador já "rejeitou inúmeras ofertas de renovação do PSG", e só pondera duas opções: ser 'obrigado' a permanecer um último ano em Paris, ou rumar de imediato a Espanha.